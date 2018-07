Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne erwartet vor Apple-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag nach dem schwächeren Wochenstart eine freundliche Eröffnung ab.



Im Fokus steht die laufende Berichtssaison. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Start 0,11 Prozent höher auf 25 335 Punkte.

Anleger warten vor allem auf die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des iPhone-Konzerns Apple . Sollte Apple überzeugen, könnte der Börsenwert von Apple bald die magische Marke von einer Billion US-Dollar knacken. Aktuell bringt es Apple bei einem Kurs von 189,91 Dollar auf einen Marktwert von gut 933 Milliarden Dollar. Bis zur Billion fehlen also etwas mehr als 7 Prozent. Bei einem Kurs von 203,45 Dollar wäre es soweit.

Vor der Eröffnungsglocke richteten sich die Blicke indes auf den Pharmariesen Pfizer . Der hob nach einem unerwartet gut verlaufenen zweiten Quartal seine Jahresprognose an. Allerdings habe das Unternehmen vor allem von Einmaleffekten profitiert, monierte Analyst Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein halbes Prozent.

Die Anteilsscheine von Procter & Gamble knickten vorbörslich um 1,25 Prozent ein. Der weltgrößte Konsumgüterkonzern verdiente im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 weniger. Unter dem Strich sank der Überschuss wegen höherer Kosten für den Konzernumbau kräftig. Das Unternehmen spürt zudem Konkurrenzdruck.

Twitter-Aktien versuchten sich vor der Eröffnung mit einem Stabilisierungsversuch, nachdem sie wegen mit Enttäuschung aufgenommener Quartalszahlen binnen zwei Handelstagen mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt hatten. Den Analysten von Nomura zufolge erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere nun wieder ausgewogener./mis/jha/