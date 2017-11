Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Verkürzter Handel am 'Black Friday'

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street winkt mit moderaten Gewinnen ein unspektakulärer Wochenausklang.



Nachdem an den US-Börsen vortags wegen des Feiertags "Thanksgiving" kein Handel stattgefunden hatte, schließen sie am heutigen "Black Friday" schon um 19.00 Uhr MEZ und damit drei Stunden früher als üblich. Kurz nach dem Börsenstart könnten noch Einkaufsmanagerdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor für Kursimpulse sorgen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher bei 23 569 Punkten - damit steuert er auf einen Wochengewinn von 0,90 Prozent zu. Am Mittwoch vor der Feiertagspause hatte der US-Leitindex letztlich moderat nachgegeben, wogegen die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq neue Rekordstände markiert hatten.

Traditionell fällt der Black Friday, der schwarze Freitag, auf den Tag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Für die Amerikaner ist das ein Brückentag, den sie gerne zum Weihnachtsshopping nutzen. Für die Händler signalisiert er den Start in die heiße Phase des Geschenkegeschäfts. Der Cyber Monday, der Internettag, folgt drei Tage später.