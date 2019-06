Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne zu Beginn des G20-Gipfels

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag des Auftakts des G20-Gipfels im japanischen Osaka dürfte der Dow Jones Industrial zunächst moderat zulegen.



Am Freitag rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,36 Prozent höher auf 26 622 Punkte.

Im Fokus des G20-Gipfels steht der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die beiden größten Volkswirtschaften haben sich gegenseitig mit Sonderzöllen überzogen. Elf Verhandlungsrunden haben keinen Durchbruch gebracht. Am Samstag starten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping einen neuen Versuch. Ihr Treffen gilt als das wichtigste dieses Gipfels. Zuletzt hatten Berichte Hoffnungen genährt, wonach sich beide Länder im Vorfeld der Gespräche auf einen vorläufigen Burgfrieden geeinigt haben sollen.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien der Finanzinstitute Bank of America , Morgan Stanley , Goldman Sachs und Citigroup im vorbörslichen Handel um bis zu knapp 3 Prozent an. Die großen US-Banken hatten nach dem zweiten Teil des jährlichen US-Stresstests umfangreiche Aktienrückkäufe und deutliche Dividendenerhöhungen angekündigt.

Um rund ein halbes Prozent nach unten ging es vorbörslich für die Papiere von Apple . Der Computerkonzern verliert einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Chefdesigner Jony Ive wird das Unternehmen verlassen, um eine eigene Firma zu gründen.

Auf der Stelle traten vorbörslich die Anteilsscheine von Nike . Der Sportartikelriese enttäuschte die Anleger mit einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung. Allerdings sei das Unternehmen beeindruckend gewachsen und habe die Konkurrenz in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank./la/mis