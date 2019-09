Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste im Nachgang der Fed-Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Verlusten starten.



Gut eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,18 Prozent niedriger auf 27 098 Punkte. Die Wall Street hatte in der jüngsten Erholungsrally bis knapp unter die Rekordhochs von Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 bereits einiges vorweg genommen.

Gespalten zeigten sich am Vorabend die Notenbanker in der Frage der weiteren Schritte. Während fünf von ihnen bis zum Ende des Jahres keine Zinssenkung mehr erwarten, gehen weitere fünf Fed-Mitglieder von einer weiteren Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Sieben Ratsmitglieder rechnen indes damit, dass das Zinsniveau Ende des Jahres einen halben Prozentpunkt niedriger liegt.

Für Enttäuschung sorgte US Steel mit seinem Ergebnisausblick für das dritte Quartal, der von den Anlegern vorbörslich mit einem Kursrutsch von 10 Prozent abgestraft wurde. Mit dem avisierten bereinigten operativen Gewinn von 115 Millionen US-Dollar verfehlte der Konzern selbst die niedrigsten Analystenerwartungen. Vor allem die Marktbedingungen in Europa hätten sich zuletzt deutlich verschlechtert, der Trend bei Stahlpreisen und Rohstoffkosten zu steigendem Margendruck geführt.

Dagegen kann der Wirbel um Beyond Meat noch einige Zeit anhalten, wenn es nach der britischen Investmentbank Barclays geht. Der Nahrungsmittelproduzent sei gut positioniert, um sich einen großen Anteil des Marktes für alternative Ernährung zu sichern, schrieb Analyst Benjamin Theurer. Innerhalb einer Dekade traut er diesem Markt zu, auf einen Zehn-Prozent-Anteil der globalen Fleischindustrie anzuwachsen. Die Papiere des Herstellers von veganen Burgern kletterten um 2,5 Prozent.

Ebenfalls gefragt sind Microsoft-Papiere . Der Software-Riese hat Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 40 Milliarden US-Dollar (36 Mrd Euro) beschlossen./ag/fba