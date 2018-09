Aktien New York Ausblick: Leicht im Plus - Anleger verdauen neue Zoll-Drohungen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt wird am Montag im Plus erwartet.



Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,43 Prozent höher bei 26 027 Punkten.

Vor dem Wochenende hatte die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China die US-Börsen belastet. Die Abgaben waren jedoch überschaubar. Auf Wochensicht hatte der Dow nur moderat nachgegeben.

US-Präsident Donald Trump hatte China weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar angedroht. Konkret im Raum stehen jedoch zunächst Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar, die nach Angaben Trumps vom Freitag "sehr bald" verhängt werden könnten. In China gaben die Börsen am Montag deutlich nach.

Vom Zoll-Thema in Mitleidenschaft gezogen wurden zuletzt auch die Apple-Aktien . Am Freitag waren sie im späten Handel ins Minus gedreht, nachdem der Konzern gewarnt hatte, dass Komponenten für etliche Produkte wie die Apple Watch, AirPods und den Mac Mini von den Strafzöllen gegen China betroffen wären. Damit dürften die Kosten für Apple steigen und es könnte weniger Gewinn abfallen.

Am Samstag hatte Trump als Reaktion auf die Apple-Aussagen zu möglichen Preissteigerungen getwittert, es gebe für den Konzern "eine einfache Lösung mit null Prozent Abgaben und sogar Steueranreizen. Stellen Sie Ihre Produkte in den Vereinigten Staaten her statt in China", forderte er den iPhone-Hersteller auf. Im vorbörslichen Montagshandel legten die Papiere moderat zu.