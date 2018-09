Aktien New York Ausblick: Kurse behaupten sich auf hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street zeigen sich weiter wenig beeindruckt vom eskalierenden amerikanisch-chinesischen Zollstreit.



Für einen kleinen vorbörslichen Stimmungsdämpfer sorgte am Mittwoch indes ein Bericht, wonach die britische Premierministerin Theresa May im Zuge der Brexit-Verhandlungen einen EU-Vorschlag zur Lösung der wichtige Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland ablehnen will. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt hatten zunächst keinen erkennbaren Einfluss.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial minimale 0,03 Prozent tiefer bei 26 239 Punkten. Bereits am Vortag hatte der New Yorker Leitindex die angekündigten US-Strafzölle auf weitere chinesische Importe und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen Pekings recht ungerührt weggesteckt und klar im Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500 war sogar nur knapp unter seinem wenige Wochen alten Rekordstand geblieben.

Die Investoren hätten auf die jüngste Zuspitzung des Konflikts gerne verzichtet, diese aber schon seit einiger Zeit erwartet, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda die widerstandsfähigen Aktienkurse. Zudem liege der Wert der betroffenen chinesischen Waren mit 200 Milliarden US-Dollar am unteren Ende der Erwartungen.

Unternehmensseitig stachen zur Wochenmitte die Aktien von Praxair mit einem vorbörslichen Kurssprung von über 3 Prozent heraus. Der Gasekonzern und sein deutscher Branchenkollege Linde kommen in den USA einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher.

Ein Konsortium aus dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners stehe vor der Übernahme weiterer Geschäfte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Im Gespräch seien Aktivitäten im Wert von rund 200 Millionen Dollar. Damit versuchen die Unternehmen, die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen.