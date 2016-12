Aktien New York Ausblick: Kaum verändert erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dünnen Umsätzen und ohne klare Richtung dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag vor Weihnachten starten.



Der Broker IG signalisiert für den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn eine 0,03 Prozent tiefere Eröffnung bei 19 912 Punkten. Eine Überwindung der viel beachteten Marke von 20 000 Punkten dürfte somit zunächst nicht anstehen. Auf Wochensicht deutet sich für den US-Leitindex ein magerer Wochengewinn von 0,3 Prozent an.

Die im frühen Handel anstehende Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten sollte einem Börsianer zufolge keine starken Marktimpulse liefern. Auf der Agenda stehen die Neubauverkäufe für November sowie der von der Universität Michigan veröffentlichte Index zum Verbrauchervertrauen im Dezember.