Aktien New York Ausblick: Gute Unternehmensmeldungen sorgen für Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street könnte sich nach den Kursverlusten zur Wochenmitte zunächst etwas stabilisieren.



Das Handelshaus IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Donnerstag 0,04 Prozent tiefer bei 25 070 Punkten. Am Mittwoch hatten noch die anhaltenden Handelskonflikte ebenso auf die Stimmung gedrückt wie die Sorge, dass das weltweite Wirtschaftswachstum den Zenit erreicht haben könnte.

Nun kamen gleichwohl gute Nachrichten von der US-Konjunktur: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im November überraschend aufgehellt.

Ferner sorgten positive Unternehmensmeldungen für etwas Entspannung. So rechnet der Mischkonzern 3M in den kommenden Jahren mit einem kräftigen Gewinnwachstum. Im vorbörslichen US-Handel stiegen die Aktien um rund 1 Prozent.

Der Handelskonzern Walmart blickt nach einem starken dritten Quartal optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Für die Papiere ging es vorbörslich um gut 1 Prozent nach oben. Demgegenüber enttäuschte der Kaufhauskonzern JC Penney mit seiner Umsatzentwicklung im dritten Quartal, so dass die Aktien um fast 10 Prozent einknickten.

Die Anteilsscheine von Cisco wiederum zogen im vorbörslichen Geschäft um fast 4 Prozent an. Der Netzwerk-Spezialist hatte Anleger mit einem überraschend gut verlaufenen Geschäftsquartal erfreut.