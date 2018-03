Aktien New York Ausblick: Es geht wohl weiter aufwärts

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte zum Wochenstart an ihre jüngste Erholung anknüpfen. Allerdings wird nach dem Kursfeuerwerk am Freitag mit eher moderaten Gewinnen zum Handelsauftakt gerechnet.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag um 0,19 Prozent höher auf 25 385 Punkte.

Vor dem Wochenende hatten starke Arbeitsmarktdaten die US-Indizes hochgetrieben. Der Dow war um fast 2 Prozent gestiegen und hatte ein sattes Wochenplus von 3,3 Prozent eingefahren. Bis zu seinem Rekordhoch bei 26 616 Punkten aus dem Monat Januar fehlen ihm noch weniger als 5 Prozent. Der Nasdaq 100 hatte sogar eine neue Bestmarke erreicht.

Allerdings bleibe der Handelskonflikt wegen der von den USA verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl ein Thema, sagte Analyst James Hughes vom Broker Axitrader. Angesichts fehlender bedeutender Nachrichten auf der Konjunkturseite könnten Anleger sich zumindest im frühen Handel zunächst weiter an die Daten der vergangenen Woche klammern.

Unter den Einzelwerten dürften die Papiere von Johnson Controls , DowDupon und Micron Technology im Fokus stehen. Der an der Nyse notierte amerikanische Autozulieferer und Gebäudetechnikspezialist Johnson Controls prüft aktuell alle zur Verfügung stehenden strategischen Optionen für seine Sparte Power Solutions. Die Papiere legten daraufhin vorbörslich um rund 3 Prozent zu.

Um ebenfalls rund 3 Prozent nach oben ging es für die Papiere des Chipherstellers Micron Technology . Das japanische Analysehaus Nomura rechnet mittelfristig damit, dass sich der Kurs der Aktie, der aktuell bei 54,59 US-Dollar liegt, fast verdoppeln wird. Daher wurde das Kursziel von 55 auf nun 100 Dollar angehoben und das Anlageurteil "Buy" bekräftigt.