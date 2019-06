Aktien New York Ausblick: Erholung nach Rückschlag

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas von ihrem Rückschlag vom Vortag erholen.



Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,31 Prozent höher auf 26 630 Punkte. Am Dienstag hatten der Iran-Konflikt und die US-chinesischen Handelsstreitigkeiten die Aussicht auf eine noch lockerere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur in den Hintergrund gerückt.

Am Mittwoch nun könnten Aktien aus der Chipbranche von starken Geschäftszahlen und teilweise optimistischen Signalen von Micron Technology profitieren. Micron habe nicht nur mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal überzeugt, sondern auch ein etwas positiveres Bild der Nachfrage nach Speicherbausteinen gezeichnet, hieß es am Markt. Der Ausblick auf das vierte Quartal aber liege unter den Markterwartungen. Unter dem Strich zogen die Papiere im vorbörslichen US-Handel bereits um mehr als 8 Prozent an.

Der Paketdienstleister Fedex leidet zwar unter den internationalen Handelskonflikten und verdiente im vergangenen Geschäftsquartal deutlich weniger. Der bereinigte Gewinn je Aktie aber überraschte dennoch positiv. Vorbörslich stiegen die Anteilsscheine um gut 2 Prozent.

Moderat nach oben ging es vorbörslich für die im Dow gelisteten Anteilsscheine von Walmart . Der weltgrößte Einzelhändler will seine japanische Supermarktkette Seiyu wieder an die Börse bringen. Die Mehrheit solle jedoch auch nach dem Börsengang behalten werden./la/mis