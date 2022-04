Aktien New York Ausblick: Erholter Start ins neue Quartal - Arbeitsmarkt robust

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag dürfte die Wall Street erholt in das neue Quartal starten. Rund eine Stunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial ein halbes Prozent höher auf 34 842 Punkte. Den Nasdaq 100 sieht IG ähnlich deutlich im Plus bei 14 912 Punkten.

Der Dow liegt trotz zwischenzeitlichen Rekords nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres mit rund 5,5 Prozent im Minus und der marktbreite S&P 500 mit 5 Prozent. Deutlich schlechter liegt der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 mit gut 9 Prozent Minus 2022 im Rennen. Die von der US-Notenbank Fed eingeleitete Zinswende bewog viele Anleger, sich gerade von ihren Tech-Lieblingen zu trennen. Im Monat März schafften alle drei Indizes nach zwischenzeitlichen Tiefs eine deutliche Erholung - auch dank der Erholung der US-Wirtschaft von der Pandemie.

Zwar wurden mit 431 000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 490 000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 95 000 Stellen nach oben revidiert. Die Experten der Helaba sehen den Arbeitsmarkt in den USA in einer robusten Verfassung.

Unter den Einzelwerten schossen Papiere von Gamestop im vorbörslichen Handel um über 15 Prozent nach oben. Die Handelskette für Computerspiele plant einen Aktiensplit, um die aktuell rund 190 US-Dollar teure Aktie wieder besser handelbar und damit für Kleinanleger interessanter zu machen. Das bisherige Jahr ist von starken Schwankungen geprägt: Nachdem sich die Papiere bis Mitte März fast halbiert hatten, kletterten sie im Wochenverlauf wieder ein Drittel ins Plus.

Im Hardware-Bereich setzen die Experten der Bank JPMorgan im schwierigeren Wirtschaftsumfeld in einer aktuellen Studie auf die Investitionen der Telekom- und Cloudkonzerne. Sie sollten sich als besonders robust erweisen, wenn die Konjunktur nachlässt. Daher setzte der Experte Samik Chatterjee die Papiere der Ausrüster Ciena und Arista auf die "Analyst Focus List" der Investmentbank. Apple und Qualcomm nahm er derweil von der Auswahlliste herunter.

Zunehmende Zurückhaltung der Verbraucher werde sich vor allem in der geringeren Nachfrage nach TV-Geräten, PCs, Smartphones und Autos zeigen, so Chatterjee. Sowohl Apple als auch Qualcomm stünden aber noch besser da als viele Wettbewerber, begründete er seine weiterhin positive Einstufung mit "Overweight"./ag/mis