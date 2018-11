Aktien New York Ausblick: Dow zieht am 'Cyber Monday' wieder an

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte sich am Montag deutlich von ihren jüngsten Verlusten erholen.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit plus 0,93 Prozent auf 24 511 Punkte. Am Freitag noch hatte das Börsenbarometer den verkürzten Brückentagshandel mit weiteren Verlusten beendet.

Am ersten Handelstag der neuen Woche jedoch sollte die Wall Street alle Register ziehen und deutlich zulegen, schrieb Marktanalyst James Hughes vom Handelshaus Axitrader. So dürften sich die wieder steigenden Ölpreise als Triebfeder erweisen. Der jüngste Kursrückgang war unter anderem mit globalen Wachstumssorgen begründet worden.

Zudem könnte Hughes zufolge die Notenbank im kommenden Jahr das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen ein wenig reduzieren. Eine etwas lockerere Geldpolitik könnte die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren erhöhen.

Nach dem "Black Friday", der bereits vor dem Wochenende traditionell das Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel eingeläutet hatte, locken ferner nun an diesem Montag, dem "Cyber Monday", die Internet-Shops ihre Käufer mit Schnäppchenpreisen. Beide Tage gelten als wegweisend für das wichtige Weihnachtsgeschäft in den USA und auch als Indikatoren für die allgemeine Konsumstimmung. Im vorbörslichen US-Handel stiegen bereits die Aktien des Online-Händlers Amazon um gut 2 Prozent.