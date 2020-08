Aktien New York Ausblick: Dow wenig verändert erwartet vor Powell-Rede

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Unmittelbar vor einer Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell trauen sich die Anleger an der Wall Street kaum aus der Deckung.



Am Donnerstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,03 Prozent tiefer auf 28 323 Punkte.

Damit würde der bekannteste amerikanische Aktienindex weiter auf seinem schon recht hohen Niveau verharren. Zum Rekordstand von 29 568 Punkten aus dem Februar fehlen ihm nur noch etwas mehr als vier Prozent, während der marktbreite S&P 500 und vor allem der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 am laufenden Band neue Bestmarken aufstellen.

Vor dem jährlichen Notenbankertreffen, das wegen der Corona-Pandemie diesmal online stattfindet und nicht in Jackson Hole, gebe es viele Spekulationen über Änderungen in der geldpolitischen Strategie der US-Notenbank Fed, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Angesichts bereits rekordniedriger Zinsen warteten Investoren nun auf Garantien, dass diese für eine beträchtliche Zeit auf diesem Niveau blieben.

Bei Einzelwerten sorgten Geschäftszahlen für deutliche vorbörsliche Kursausschläge. So schossen die Aktien der Bekleidungskette Abercrombie & Fitch dank eines überraschenden Quartalsgewinns um knapp zehn Prozent hoch. Der Juwelier Tiffany übertraf mit seinem Gewinn die Analystenschätzungen, was die Anteilsscheine um über anderthalb Prozent steigen ließ. Dagegen ging es für Papiere des Kosmetikkonzerns Coty angesichts enttäuschender Zahlen um gut vier Prozent bergab./gl/mis