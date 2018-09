Aktien New York Ausblick: Dow wenig verändert nach US-Zinsentscheid am Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften sich die Anleger am Tag nach der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) erst einmal etwas zurückhalten.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart am Donnerstag 0,07 Prozent höher bei 26 405 Punkten.

Die Fed bleibt trotz Kritik von US-Präsident Donald Trump ihrem geldpolitischen Kurs treu und erhöhte den Leitzins am Mittwoch zum achten Mal seit Beginn der Zinswende 2015. Die Fed bekräftigte zudem ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage, wonach sich der Arbeitsmarkt weiter gefestigt habe und die Konsumausgaben sowie die Investitionen der Unternehmen stark expandiert hätten.

Die Notenbank bekräftigte zudem ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage, wonach sich der Arbeitsmarkt weiter gefestigt habe und die Konsumausgaben sowie die Investitionen der Unternehmen stark expandiert hätten. Volkswirt Stefan Kipar von der Landesbank BayernLB machte derweil darauf aufmerksam, dass die Notenbanker um den Chef Jerome Powell trotz der boomenden Wirtschaft die Inflationsprognosen nicht angehoben, sondern für 2019 sogar leicht gesenkt haben. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen in Reaktion darauf - und mit ihnen die Kurse großer US-Banken. Am Donnerstag nun erholten sich die Papiere von Finanzhäusern wie JPMorgan und Goldman Sachs im vorbörslichen US-Handel wieder etwas.