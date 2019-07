Aktien New York Ausblick: Dow schielt auf Rekord - Haushaltseinigung und Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street winken am Dienstag weitere Kursgewinne.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial könnte es gar auf eine neue Bestmarke schaffen. Marktexperten verwiesen auf die Einigung von US-Regierung und führenden Kongressabgeordneten auf ein Haushaltspaket sowie überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten. Mit der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison schauen die Anleger genau darauf, inwieweit die weltweiten Handelsstreitigkeiten die Geschäfte und Unternehmensziele beeinträchtigt haben.

Der Broker IG taxierte den Dow eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,42 Prozent höher auf 27 287 Punkte. Damit würden ihm noch weniger als ein halbes Prozent beziehungsweise etwas über 100 Punkte zu seinem jüngst markierten Rekordhoch von 27 398 Punkten fehlen.

Zu Wochenbeginn hatte der US-Leitindex nur einen minimalen Gewinn ins Ziel gerettet, während die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq deutlicher im Plus geschlossen hatten. Dass der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson das Rennen um die Nachfolge von Theresa May als Vorsitzende der britischen Konservativen und als Premierministerin wie erwartet deutlich gewann, hatte am Dienstag derweil kaum Einfluss.

Allein aus dem Dow legten drei Unternehmen bereits vor dem Startschuss ihre Geschäftsresultate vor. Bei United Technologies stand ein vorbörsliches Kursplus von knapp zweieinhalb Prozent zu Buche. Der Industriekonzern hat dank seines Luftfahrtgeschäfts sowie der Übernahme des Zulieferers Rockwell Collins ein robustes zweites Quartal hinter sich. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn je Aktie (EP)s) und übertraf die Analystenerwartungen. Daraufhin hob das Unternehmen zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele leicht an.

Der Getränkekonzern Coca-Cola schnitt im abgelaufenen Quartal ebenfalls etwas besser als erwartet ab und schraubte sein Jahresziel für das organische Umsatzwachstum nach oben. Für die Aktie ging es daraufhin um rund dreieinhalb Prozent hoch. Dagegen verfehlte der Schadenversicherer Travelers trotz eines Gewinnanstiegs die Erwartungen, was die Anteilsscheine vorbörslich um fast anderthalb Prozent sinken ließ.

Beim Halbleiterhersteller Intel konnten sich die Anleger auch ohne aktuelle Zahlen über einen mehr als einprozentigen Kursanstieg freuen. Hier sorgte ein Bericht des "Wall Street Journal" für gute Stimmung. Diesem zufolge ist der iPhone-Hersteller Apple in fortgeschrittenen Gesprächen mit Intel, um die Sparte für Modem-Chips in Smartphones zu kaufen. Apple-Papiere legten vorbörslich nur wenig stärker als der Dow zu.

Außerhalb des Leitindex büßten die Anteilsscheine von Harley-Davidson über zweieinhalb Prozent ein. Der Motorradbauer erlitt im zweiten Quartal wegen des Zollstreit der USA mit internationalen Handelspartnern einen Gewinneinbruch. Zudem senkte das Traditionsunternehmen die Absatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr.

Gute Nachrichten kamen indes vom Pharmakonzern Biogen : Ein überraschend gutes zweites Quartal und ein angehobenes Umsatzziel ließen die Aktie um knapp zwei Prozent steigen./gl/mis