Aktien New York Ausblick: Dow nimmt weiteres Rekordhoch ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte zu Beginn der Weihnachtswoche an ihre moderate Aufwärtstendenz vom Freitag anknüpfen.



Da sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben, sieht es nach einem ruhigen Handel aus. Allerdings kann die geringere Aktivität durchaus zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Wertpapieraufträge stärker ins Gewicht fallen. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28 535 Punkte und damit rund 0,2 Prozent oberhalb des Schlusskurses vom Freitag. Somit wäre der US-Leitindex nicht mehr weit von seinem bisherigen Rekordhoch bei 28 608 Zählern entfernt, das er vergangenen FFreitag erreicht hatte.

Positive Impulse könnten von sinkenden chinesischen Importzöllen ausgehen. Unter dem Druck des Handelskrieges mit den USA öffnet China die Türen zu seinem Markt ein Stück weiter. Zum Jahresanfang senkt die zweitgrößte Volkswirtschaft die Einfuhrzölle für Waren im Wert von einigen hundert Milliarden Euro. Wie der Staatsrat am Montag in Peking berichtete, werden die Importabgaben auf mehr als 850 Güter verringert.

Die Aktien von JD.com stiegen im vorbörslichen Handel um 2,0 Prozent. Der chinesische Online-Händler hat einem Medienbericht zufolge Banken damit beauftragt, einen Börsengang seiner Logistik-Sparte zu prüfen. Mit einem IPO wolle JD.com zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar für das weitere Wachstum einnehmen. Der Wert der Sparte werde auf mindestens 30 Milliarden Dollar geschätzt, hieß es.

Die Papiere des Mischkonzerns 3M stiegen vorbörslich um 0,9 Prozent. Zuvor hatte die US-Großbank JPMorgan ihre Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Neutral" angehoben und das Kursziel von 143 auf 150 US-Dollar erhöht./edh/mis