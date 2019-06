Aktien New York Ausblick: Dow moderat im Plus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnen sich am Montag bescheidene Gewinne ab.



Eine Dreriviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent höher bei 26 126 Punkten. Damit dürfte sich der Zickzack-Kurs der vergangenen Tage bei insgesamt wenig Bewegung fortsetzen. Wie so oft vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen hielten sich die Anleger zurück, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda. Stimmungsdaten der Industrie im US-Bundesstaat New York hatten vorbörslich kaum Einfluss auf den Dow.

Von der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch erwarten Bankökonomen trotz Spekulationen auf bis zu drei Zinssenkungen im laufenden Jahr noch keinen Zinsschritt. Dies würde vor dem Treffen von Donald Trump mit Xi Jinping auch wenig Sinn ergeben, so Erlam. Ende Mai könnten die Präsidenten der USA und Chinas auf dem G20-Gipfel über ihren Handelsstreit sprechen. Dieser belaste die beiden weltgrößten Volkswirtschaften massiv und habe die Fed gezwungen, bei ihrem geldpolitischen Straffungskurs eine Pause einzulegen und gar über eine Lockerung nachzudenken. Die Experten der Commerzbank setzen darauf, dass die Währungshüter die Anleger am Mittwoch argumentativ auf Zinssenkungen vorbereiten werden.

Kursbewegende Nachrichten zu US-Unternehmen waren zunächst rar. Eine Offerte von Pfizer bescherte dem Biotechnologie-Spezialisten Array einen vorbörslichen Kurssprung von knapp 60 Prozent auf 47,24 US-Dollar. Der Pharmakonzern will Array für 48 Dollar je Aktie in bar übernehmen und so sein Biopharmazeutika-Geschäft stärken. Der Unternehmenswert wird auf rund 11,4 Milliarden Dollar taxiert. Das Management beider Firmen hat dem Deal bereits zugestimmt. Pfizer-Titel zeigten sich dagegen mit plus 0,09 Prozent kaum bewegt./gl/stk