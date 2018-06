Aktien New York Ausblick: Dow könnte weiter nachgeben - Daten enttäuschen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial könnte am Donnerstag an seinen jüngsten Abwärtstrend anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart 0,40 Prozent tiefer bei 24 021 Punkten. Die Wall Street hatte am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch abgebrochen und mit Verlusten geschlossen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könne jederzeit wieder Fahrt aufnehmen, sagten Analysten.

Schlechte Nachrichten kamen derweil von der Konjunktur: Die US-Wirtschaft ist etwas schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Zudem war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen.