Aktien New York Ausblick: Dow entfernt sich weiter von Sechsmonatstief

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stabilisierung aus dem späten Handel zu Wochenbeginn dürfte sich an der Wall Street am Dienstag zur Erholung mausern:

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 1,3 Prozent höher auf 24 740 Punkte.





Tags zuvor war der US-Leitindex mit 23 881 Punkten zunächst auf das tiefste Niveau seit Mai abgesackt. Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China, gerade nach der jüngsten Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei in Kanada, hatten den Markt fest im Griff. Dann suchten die Anleger jedoch wieder ihre Chance und trieben den Dow, den marktbreiten S&P 500 und auch die Nasdaq-Indizes letztlich sogar in die Gewinnzone.

"Schnäppchenjäger werden wach" - so bewerten die Marktbeobachter von Index-Radar die kurzfristige Trendwende. "Immerhin zeichnet sich nun eine kleine Atempause im Abwärtstrend ab, auch wenn diese nicht von Dauer sein dürfte."

Dem etwas freundlicheren Markttrend können sich Verizon-Papiere vorbörslich nicht anschließen. Der größte US-Mobilfunkanbieter baut zahlreiche Stellen ab. Rund 10 400 Mitarbeiter hätten freiwillige Abfindungsangebote angenommen und würden das Unternehmen bis Mitte nächsten Jahres verlassen, hieß es. Insgesamt hatte der Konzern Ende September laut eigenen Angaben 152 300 Angestellte. Zudem fallen Abschreibungen in Milliardenhöhe an.

Wenig gefragt waren auch Papiere von Pfizer. Nach der starken Kursentwicklung in diesem Jahr positioniere er sich bei dem Pharma-Wert nun an der Seitenlinie, begründete Analyst Chris Schott von der Investmentbank JPMorgan seine Abstufung. Dagegen zogen Papiere des Cloudspeicher-Anbieters Dropbox etwas an nach einer Empfehlung des Investmenthauses William Blair.

Mit Blick auf Konjunkturdaten hat die Teuerung auf Produzentenebene im November deutlich abgenommen. Analysten hatten dies erwartet./ag/jha/