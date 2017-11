Aktien New York Ausblick: Dow dürfte knapp unter Rekordhoch eröffnen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften die großen Aktienindizes am Dienstag im frühen Handel nur knapp unter ihren Rekordständen eröffnen.



So taxierte der Broker IG Markets den Dow Jones Index rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,09 Prozent höher auf 23 570 Punkte. Am Montag hatte der Index bei knapp 23 575 Punkten den höchsten Stand seiner Börsengeschichte erreicht.

Allerdings mangelt es sowohl von der Konjunktur, als auch von Seiten der Unternehmen nach einer ereignisreichen Vorwoche nun an Impulsen. Zwar geht die Saison der Quartalsberichte in den USA noch weiter, trendsetzende Schwergewichte stehen jedoch immer weniger auf der Agenda.

Papiere von ExxonMobil gaben vorbörslich leicht nach auf 64,85 US-Dollar. Die britische Großbank HSBC hat die Aktie von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 81,50 auf 77 US-Dollar gesenkt. Gegenüber dem engsten Wettbewerber Shell sei ExxonMobil viel zu hoch bewertet, schrieb der Analyst Gordon Gray in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Exxon-Aktien mit "Neutral" und einem Kursziel von 86 Dollar bekräftigt.

Papiere des Industriekonzerns Emerson Electric gewannen vorbörslich 0,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal lag mit 0,77 Dollar leicht unter der Konsensprognose von 0,79 Dollar. Das Unternehmen hatte vor einer Woche ein Übernahmeangebot für den Automatisierungsdienstleister Rockwell Automation unterbreitet. Die Aktien von Emerson waren daraufhin stark unter Druck geraten.