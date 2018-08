Aktien New York Ausblick: Dow dürfte kaum vom Fleck kommen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zurückhaltung ist angesagt unter den Anlegern am US-Aktienmarkt.



Wie auch in Europa stehen neben den Handelsstreitigkeiten und den Sanktionen Washingtons gegen Russland noch einige Quartalsberichte im Blick. Sehr erfreulich fielen zugleich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit minus 0,05 Prozent auf 22 570 Punkte.

Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank überraschend um 6000 auf 213 000. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 220 000 gerechnet.

Unter den Einzelwerten dürften die A-Aktien des Unterhaltungskonzerns Fox Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vorbörslich stiegen sie um 0,3 Prozent. Ein florierendes Kabel- und Filmgeschäft mit dem Kinohit "Deadpool 2" bescherte 21st Century Fox im Frühjahr gute Ergebnisse. In den drei Monaten bis Ende Juni kletterte der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um über 80 Prozent. Fox steht allerdings inzwischen mit dem Walt-Disney-Deal im Fokus. Bis auf sein Nachrichten-Flaggschiff Fox News und seine großen Sportsender will der Murdoch-Konzern alle Geschäfte an Disney abgeben.

Yelp sprangen vor dem Handelsstart um satte 15 Prozent hoch. Das Empfehlungsportal für Restaurants und Geschäfte im Internet stellte zur Vorlage seiner Zahlen zum zweiten Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für das Gesamtjahr in Aussicht, das über den Markterwartungen lag.