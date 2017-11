Aktien New York Ausblick: Dow auf Kurs zu Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen können sich am Dienstag auf einen freundlichen Auftakt einstellen.



Gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,44 Prozent im Plus bei 23 532 Punkten. Damit würde der Leitindex an seine Vortagsentwicklung anknüpfen und wieder Kurs auf sein zwei Wochen altes Rekordhoch bei 23 602 Punkten nehmen.

Das Einzelhandelsunternehmen Lowe's sorgte mit Geschäftszahlen für das dritte Quartal für Schlagzeilen. Die Aktien verloren schon vor dem Handelsstart über 2 Prozent, obwohl der bereinigte Gewinn je Aktie besser als erwartet ausgefallen war - damit zollten sie ihrer jüngst deutlichen Erholung Tribut.

Dagegen wirkte das Kaufinteresse des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle am US-Biolebensmittel-Hersteller Hain Celestial weiter positiv nach: Dessen Aktien hatten zu Wochenbeginn 2,64 Prozent gewonnen, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen darüber berichtet hatte. Am Dienstag ging es vorbörslich um weitere knapp anderthalb Prozent hoch. Beide Unternehmen wollten die Angelegenheit Bloomberg zufolge nicht kommentieren. Hain Celestial ist an der Börse aktuell über 4,2 Milliarden US-Dollar wert.

Auch die Aktien der fusionswilligen Halbleiterkonzerne Cavium und Marvell Technology legten vorbörslich um weitere knapp 3 beziehungsweise über 1 Prozent zu. Sie hatten am Montag noch deutlicher gewonnen, nachdem Marvell eine 6 Milliarden US-Dollar schwere Kaufofferte für den Rivalen vorgelegt hatte. Nun stufte das Analysehaus Jefferies die Marvell-Aktie hoch und empfiehlt sie zum Kauf.