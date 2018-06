Aktien New York Ausblick: Dow vor US-Zinsentscheid minimal im Plus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch hält sich die Risikobereitschaft an der Wall Street in Grenzen.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart lediglich 0,06 Prozent höher bei 25 336 Punkten. Damit würde der New Yorker Leitindex wie schon seit Wochenbeginn erst einmal kaum vom Fleck kommen - auch das historische Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag hatte die Anleger kalt gelassen.

An den Finanzmärkten wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed um 0,25 Prozentpunkte gerechnet - die Entscheidung steht um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf der Agenda. Die Blicke richten sich indes vor allem auf mögliche Signale zum Tempo der künftigen Zinserhöhungen. Zudem werfen mit den Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der japanischen Notenbank am Donnerstag beziehungsweise Freitag schon weitere wichtige geldpolitische Ereignisse ihre Schatten voraus.

Zur Wochenmitte stand auch ein positives Gerichtsurteil zur geplanten Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekomriesen AT&T im Mittelpunkt. Jeffrey Kvaal vom japanischen Analysehaus Nomura sprach von einem klaren Sieg der Unternehmen gegen die US-Regierung, die gegen den Zusammenschluss geklagt hatte. Einem möglichen Berufungsverfahren räumt er nur geringe Erfolgschancen ein. Während die Aktien von Time Warner vorbörslich rund 4 Prozent gewannen, ging es für AT&T um knapp 4 Prozent bergab.