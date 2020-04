Aktien New York Ausblick: Desaströse Wirtschaftsdaten verschrecken

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden am Mittwoch mit Verlusten erwartet.



Desaströse Wirtschaftsdaten und ein mauer Start in die Berichtssaison sorgten für Risikoscheu bei Anlegern. Der Markt hatte sich zuvor seit dreieinhalb Wochen deutlich vom Corona-Crash erholt. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 40 Minuten vor dem Handelsbeginn 2,4 Prozent tiefer bei 23 385 Punkten. Seit der Wall-Street-Index am 23. März bei knapp unter 18 600 Punkten sein bisheriges Krisentief erreichte, hat er sich um fast 30 Prozent erholt.

Belastet von der Corona-Krise brachen im März die viel beachteten Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch nie. Darüber hinaus trübte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. Der Empire-State-Index sackte auf ein Rekordtief ab und signalisiert einen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität.

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein sprach von einem "beispiellosen Absturz" im verarbeitenden US-Gewerbe und hob auch die Brisanz der Einzelhandelsdaten hervor. "Auch wenn der Konsum in den kommenden Monaten wieder anziehen wird, ein rasches Zurück zu den altbekannten Niveaus wird es vorerst nicht geben", schrieb er. Wirtschaftliche Unsicherheit und eine höhere Sockelarbeitslosigkeit dürften den Amerikanern noch für längere Zeit die Laune am "Shoppen" vermiesen.

In Kürze werden nun noch Daten zur Industrieproduktion im März bekannt gegeben, die deutlich eingebrochen sein dürfte. Im späten Handel dann steht der Konjunkturbericht der US-Notenbank im Blick, der neue Hinweise über die Lageeinschätzung der Währungshüter liefern könnte.

Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda Europe sieht die Anleger auch mit Blick auf die Berichtssaison wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. "Die Zahlen von JPMorgan und Wells Fargo waren bereits ernüchternd", schrieb er skeptisch. An diesem Tag folgten nun die Bank of America (BofA) , Goldman Sachs , die Citigroup sowie die U.S. Bancorp . Wie zuvor JPMorgan und Wells Fargo haben auch sie angesichts der Corona-Krise hohe Rückstellungen für faule Kredite gebildet, was zu Lasten der Gewinne ging.

Vorbörslich büßten die Aktien der BofA und der Citigroup 4,2 Prozent ein und die Goldman-Papiere sanken um 3,4 Prozent. Die Anteilsscheine der U.S. Bancorp gaben um 3,0 Prozent nach. Nach Börsenschluss steht außerdem noch der auf Ausstattungen für Küche, Bad und Wohnen ausgerichtete Einzelhändler Bed Bath & Beyond mit seinem Quartalsbericht im Blick.

Kräftig nach oben ging es zugleich vorbörslich für die Papiere von Fluggesellschaften, denn die US-Regierung will diese wegen der Corona-Krise mit einem milliardenschweren Rettungspaket unterstützen. Zehn Airlines - darunter Delta , United , JetBlue und American Airlines - wollten die Unterstützung der Regierung annehmen. Sie legten allesamt vor dem Handelsbeginn zwischen 6,5 und knapp 10 Prozent zu.

Ölaktien dagegen dürften einmal mehr unter Druck stehen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen massiven Einbruch der Nachfrage erwartet. Das drückte unter anderem den Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI unter 20 Dollar. Die im Dow notierten Aktien von ExxonMobil und Chevron büßten vorbörslich jeweils um die 4 Prozent ein./ck/jha/