Aktien New York Ausblick: Billiggeld der EZB hilft Dow Jones auf die Beine

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf noch länger fließendes Billiggeld hat am Donnerstag den Aktienmärkten ein wenig Auftrieb beschert.



Davon profitierte auch die Wall Street. Dort legten die Futures auf die großen Indizes zu nach dem Versprechen der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins mindestens bis Jahresende nicht anzuheben sowie Banken und Wirtschaft mit weiteren Billigkrediten unter die Arme zu greifen. Auf Basis der Indikation des Brokers IG zeichnete sich rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,14 Prozent auf 25 710 Punkte ab. Vor der EZB-Entscheidung hatten sich noch weitere Verluste angedeutet.

Zuletzt war dem Dow nach einer rasanten Erholung um rund ein Fünftel seit dem Tief Ende Dezember ein wenig die Luft ausgegangen. In den vergangenen Tagen fehlten frische Impulse etwa hinsichtlich des amerikanisch-chinesischen Handelsstreites. Marktbeobachter haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ein positiver Ausgang des Zollstreits bereits weitgehend in die Aktienkurse eingepreist sei.

Zur Wochenmitte haben dann verhaltene Aussagen der US-Notenbank Fed zur US-Wirtschaft weiter auf die Kurse gedrückt. Laut der Fed schwächte sich das Wachstum der US-Wirtschaft zu Jahresbeginn etwas ab. Allerdings könnte das bei vielen Investoren die Erwartung verstärken, dass die Fed sich mit weiteren Leitzinserhöhungen noch lange Zeit lassen wird. Das wäre tendenziell positiv für die Märkte.

Auf Unternehmensseite könnten Chipaktien und Autowerte einen Blick wert sein. Händler verwiesen zudem auf den Kurseinbruch des japanischen Chip-Herstellers für die Autoindustrie Renesas. Das Unternehmen will die Produktion drosseln und begründete dies mit einer schwachen Nachfrage aus China.

Die Aktien der Supermarktkette Kroger knickten im vorbörslichen US-Handel um mehr als 10 Prozent ein, nachdem der Gewinnausblick des Unternehmens die Erwartungen verfehlt hatte./mis/fba