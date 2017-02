Aktien New York Ausblick: Anleger trauen sich vor Trump-Rede nicht aus Deckung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die rekordhohe Wall Street dürfte am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten.



Vor der erst nach Börsenschluss anstehenden, ersten Rede Donald Trumps vor dem US-Kongress dominiert bei den Anlegern Zurückhaltung.

Eine dreiviertel Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,10 Prozent tiefer bei 20 816 Punkten. Damit dürfte der New Yorker Leitindex an seinen kaum bewegten Wochenstart anknüpfen.

Hinter dem Dow liege allerdings die längste Gewinnsträhne seit 30 Jahren, erinnerte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda - für den Februar steuert das Börsenbarometer deshalb auf ein sattes Plus von knapp 5 Prozent zu. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, hängt laut Erlam nun am Auftritt des US-Präsidenten und daran, ob es mehr Informationen zu den vor Wochen angekündigten Investitionen und Steuerreformen gibt.

Obwohl Trump es bisher an Details zu seinen Pläne habe missen lassen, habe er es geschafft, hohe Erwartungen an eine stärkere Konjunktur zu schüren, so Erlam weiter. Doch je länger es so weiter gehe, desto mehr steige die Gefahr, dass der Rally der Schwung ausgehe. Einen Beleg für eine zunehmende Trump-Müdigkeit sieht der Experte darin, dass es für die Wall Street zuletzt nur noch in Tippelschritten weiter bergauf gegangen ist.

Potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten sind am Dienstag zunächst kaum in Sicht. Ein hoher Milliardenverlust des Versicherers AIG im abgelaufenen Quartal, der Konzernchef Chef Peter Hancock laut "Wall Street Journal" den Job kosten könnte, ließ die Anleger eher kalt: Vorbörslich gaben die Aktien nur moderat nach.