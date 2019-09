Aktien New York Ausblick: Anleger sind vor geldpolitischen Maßnahmen vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften die Anleger auch zur Wochenmitte erst einmal weiter abwarten.



Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn lediglich minimal höher auf 26 922 Punkte.

Die Anleger hatten zuletzt bereits zögerlicher agiert als in den beiden Vorwochen. Mit Spannung wird auf die geldpolitischen Entscheidungen in Europa am Donnerstag und in den USA in der kommenden Woche geblickt. Die Erwartungen an die Währungshüter gelten auf beiden Seiten des Atlantiks mittlerweile als recht hoch, was die Gefahr von Enttäuschungen mit sich bringt.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Amazon im Fokus. Dessen Händler-Plattform Marketplace gerät nach Wettbewerbsermittlungen in Europa auch ins Blickfeld amerikanischer Regulierer. Die US-Handelsaufsicht FTC befrage teilnehmende Händler, um festzustellen, ob Amazon Wettbewerber benachteilige, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die FTC-Vertreter wollten dabei unter anderem wissen, welcher Anteil ihres Geschäfts auf Marketplace entfalle, verglichen mit anderen Plattformen wie Ebay . Das Interesse könnte auf die Vorbereitung offizieller Ermittlungen hinweisen. Für die Amazon-Aktien ging es im vorbörslichen US-Handel leicht nach unten.

Weiterhin einen Blick wert sind auch die Papiere von Apple , nachdem der Konzern bereits am Dienstag vor Handelsschluss unter anderem ein neues iPhone mit besseren Kameras vorgestellt hatte. Nun stehen die Kommentare der Analysten zu den Produktneuheiten im Fokus. Die Expertin Kathryn Huberty von der Investmentbank Morgan Stanley etwa rechnet jetzt für das Geschäftsjahr 2020 mit mehr Wachstumsdynamik. Neue Serviceangebote und der neue Mobilfunkstandard 5G sprächen für steigende Bewertungen./la/jsl