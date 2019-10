Aktien New York Ausblick: Anleger nach schwachen China-Daten vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ungewissheit um den Zustand der Weltwirtschaft dürfte am Freitag zunächst größeren Kursgewinnen an der Wall Street im Wege stehen.



Dem gegenüber stand eine weiterhin recht gut laufende Berichtssaison der Unternehmen mit Zahlen etwa von Coca Cola und American Express. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,09 Prozent höher bei 27 051 Punkten. Seit dem Zwischentief Anfang Oktober hat der Index im Sog gestiegener Hoffnungen auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt bereits um rund fünf Prozent zugelegt.

Ein überraschend deutlicher Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums Chinas im dritten Quartal drückte am Freitag bereits an den Börsen Asiens und Europas auf die Stimmung. So bekommt China zunehmend die Folgen des Handelsstreits mit den USA zu spüren. Zudem ist weiterhin unklar, ob der britische Premierminister Boris Johnson an diesem Samstag den mit der EU geschlossenen Brexit-Deal durchs Parlament bringt.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke weiter auf die Quartalsberichtssaison. Der Kreditkartenanbieter American Express steigerte den Gewinn im dritten Jahresviertel deutlich und schnitt besser ab als gedacht. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um 1,60 Prozent zu.

Beim Getränkeriesen Coca-Cola lief es ebenfalls besser als von Analysten erwartet, auch dank des Verkaufsschlagers "Zero Sugar". Die Papiere legten vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

Auch der Ölindustrie-Denstleister Schlumberger sowie das Technologieunternehmen Honeywell überzeugten die Anleger mit ihren Geschäftsentwicklungen im abgelaufenen Quartal. Beide Aktien legten vorbörslich zu./mis/fba