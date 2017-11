Aktien New York: Apple und Übernahmefantasie stützen die Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Apple und Übernahmefantasie in der US-Halbleiterbranche haben die US-Börsen kurz vor dem Wochenende erneut auf Rekordstände getrieben.



Der Nasdaq 100 und auch der S&P 500

Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nicht zuletzt dank der Kursgewinne von Apple um 0,9 Prozent auf 6292,93 Zähler aufwärts. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,29 Prozent auf 2587,35 Punkte zu. Der Dow Jones Index legte um 0,06 Prozent auf 23 531,58 Punkte auf der Stelle.

Apple-Aktien erreichten bei 174,26 US-Dollar einen weiteren Höchststand. Damit betrug der Börsenwert des Unternehmens fast 900 Milliarden Dollar. Die Aussicht auf ein Rekord-Weihnachtsgeschäft und ein starkes Ergebnis im Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal gaben der Rally neue Nahrung. Die Papiere, die seit Jahresbeginn nun bereits um gut 50 Prozent nach oben geschnellt sind, lagen erneut klar an der Spitze des Dow Jones Index. Zuletzt stiegen sie um 2,83 Prozent auf 172,86 Dollar.

Investmentbanken erhöhten gleich reihenweise die Kursziele für Apple, so UBS , Morgan Stanley und Bernstein, oder bestätigten wie die japanische Bank Nomura ihre Kaufempfehlung. Der Geschäftsausblick von Apple sei besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Analystin Kathryn Huberty von Morgan Stanley und verwies auf einen voraussichtlich guten Absatz des neuen iPhone X. Zudem habe sich das Wachstum in China wieder beschleunigt.

Eine mögliche Übernahme des Chipherstellers Qualcomm durch den Halbleiterproduzenten Broadcom ließ den Qualcomm-Kurs um 12,5 Prozent nach oben schnellen. Broadcom-Papiere gewannen 4,47 Prozent hinzu. Das sorgte unter Anlegern - neben Apple - erneut für einen gute Stimmung für die Technologiebranche.

Die Aktien des Spiele-Entwicklers Activision Blizzard fielen um 2,6 Prozent, nachdem sich das Unternehmen zurückhaltend zum vierten Quartal geäußert hatte. Dieses ist wegen des Weihnachtsfestes von großer Bedeutung für das Unternehmen, das Spiele wie "Call of Duty" und "World of Warcraft" vertreibt.

Bei der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks war im vierten Geschäftsquartal der Gewinn unter dem Strich um knapp zwei Prozent gesunken. Für die Papiere ging es dennoch um 2,15 Prozent nach oben. Anleger setzten darauf, dass die Wachstumsinitiativen für das kommende Jahr greifen.

Titel des Kosmetikkonzerns Revlon gaben um 1,33 Prozent nach, belastet von einem überraschend hohen Verlust im dritten Quartal. Die schwachen Zahlen enttäuschten an der Börse auch deshalb, weil der Konkurrent Estee Lauder jüngst überraschend starke Ergebnisse veröffentlicht hatte./bek/he





