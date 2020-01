Aktien New York: Anleger werden wieder vorsichtiger

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem recht sorglosen Vortag haben sich die Wall-Street-Anleger am Dienstag wieder etwas zurückgezogen.



Die vorbörslichen Indikationen hatten noch vermuten lassen, als drängten Marktteilnehmer die USA-Iran-Krise weiter in den Hintergrund. Dies ist gleichwohl nicht der Fall, wie das Minus von 0,38 Prozent auf 28 595,67 Punkten beim Leitindex Dow Jones Industrial in der ersten halben Handelsstunde zeigte.

Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,38 Prozent auf 3233,92 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,20 Prozent auf 8831,20 Punkte nach unten.

Nach dem Rückschlag am vergangenen Freitag wegen der Spannungen mit dem Iran hatten sich die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart wieder aus der Deckung getraut. Aktuell sind die Rekordhochs aber wieder etwas weiter in die Ferne gerückt./ajx/jha/