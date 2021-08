Aktien New York: Anleger warten auf Notenbank-Konferenz

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Notenbankkonferenz von Jackson Hole halten sich die Kursbewegungen an der Wall Street am Donnerstag weiter in Grenzen.



Unter den bedeutenden Indizes blieben größere Kursbewegungen zunächst aus: Der Dow Jones Industrial schlug sich nach einer halben Stunde mit einem Anstieg um 0,11 Prozent auf 35 444,34 Punkte am besten. Er ist damit knapp 200 Punkte von seinem bisherigen Rekord entfert.

Unter den übrigen Indizes konnten weder der S&P 500 noch der Nasdaq 100 im frühen Handel ihre Rekordserien fortsetzen: Der marktbreite S&P-Index gab zuletzt um 0,13 Prozent auf 4490,54 Punkte nach und damit ebenso leicht wie der Nasdaq-Auswahlindex, der 0,15 Prozent auf 15 345,29 Zähler verlor.

Bereits zur Wochenmitte waren die Anleger kaum Risiken eingegangen. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, wird sich an diesem Freitag auf der Konferenz wohl zum geldpolitischen Kurs äußern. Dass er konkrete Aussagen zur erwarteten geldpolitischen Straffung macht, gilt aber unter Beobachtern angesichts der angespannteren Corona-Lage als eher unwahrscheinlich./tih/jha/