Aktien New York: Anleger sind wieder ernüchtert - Trump droht der EU

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Freude über die Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit ist an der Wall Street schnell verpufft.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich am Dienstag bei 26 713,04 Punkten kaum vom Fleck.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,01 Prozent auf 2964,76 Punkte vor, nachdem er zu Wochenbeginn noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte trat ebenfalls nahezu auf der Stelle.

Nach dem Burgfrieden mit China nimmt US-Präsident Donald Trump nun wieder Europa ins Visier. Er droht der Europäischen Union (EU) wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit weiteren milliardenschweren Sonderzöllen. Für etliche europäische Exporte - von Lebensmitteln wie Oliven, Fleisch und Käse über Whisky bis hin zu Gusseisenrohren - könnten die Einfuhrschranken erhöht werden.

Insgesamt hielten sich die Anleger mit Engagements zurück, da am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstages die Märkte geschlossen bleiben. Schon am Mittwoch findet deshalb nur ein verkürzter Handel statt.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Tesla um rund 2 Prozent. Einem Medienbericht zufolge verlässt der Europachef den Elektroautobauer.

Im Mobilfunkbereich hoffen die Anleger weiter auf Fortschritte bei der angepeilten Übernahme von Sprint durch T-Mobile US . Auftrieb gab die Aussage des am Aktienmarkt stark beachteten CNBC-Journalisten David Faber, wonach sich T-Mobile US und der Satelliten-TV- und Internet-Anbieter Dish auf einen Deal geeinigt hätten, um den Bedenken des US-Justizministeriums gegen die Übernahme zu begegnen. Die beiden Firmen hofften, dass schon nächste Woche eine Vereinbarung erzielt werden könne, hieß es.

Dish steht bereits kurz davor, Geschäftsteile von Sprint zu übernehmen, um den Wettbewerb in der Branche zu beleben. Der Deal gilt als Voraussetzung für die geplante Übernahme von Sprint durch T-Mobile US.

Die Aktien aller drei beteiligten Unternehmen waren zwischenzeitlich teils deutlich angesprungen, bevor sie wieder etwas zurückkamen. Sprint gewannen zuletzt noch knapp 5 Prozent und Dish stiegen um fast 1 Prozent. Die Papiere von T-Mobile US legten um rund 2 Prozent zu./la/he