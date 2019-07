Aktien New York: Anleger sind wieder ernüchtert - Trump droht der EU

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Freude über die Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit ist an der Wall Street schnell verpufft.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,08 Prozent auf 26 696,14 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich ebenfalls kaum vom Fleck, nachdem er zu Wochenbeginn noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Auch der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte trat nahezu auf der Stelle.

Nach dem Burgfrieden mit China nimmt US-Präsident Donald Trump nun wieder Europa ins Visier. Er droht der Europäischen Union (EU) wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit weiteren milliardenschweren Sonderzöllen. Für etliche europäische Exporte - von Lebensmitteln wie Oliven, Fleisch und Käse über Whisky bis hin zu Gusseisenrohren - könnten die Einfuhrschranken erhöht werden./la/he