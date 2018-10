Aktien New York: Anleger halten sich zurück - Zinssorgen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat der Dow Jones Industrial nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Der Leitindex stand am Dienstag wenige Minuten nach dem Start 0,56 Prozent tiefer bei 26 337,80 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent herunter auf 2875,73 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stemmte sich mit plus 0,09 Prozent auf 7359,80 Zähler gegen seine jüngsten Verluste.

Einmal mehr herrschte unter den Anlegern Sorge davor, dass steigende Zinsen die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern könnten./ajx/fba