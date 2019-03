Aktien New York: Anleger halten sich bedeckt vor Notenbanksitzung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die an diesem Mittwoch anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben an den US-Aktienmärkten im Verlauf für Zurückhaltung gesorgt.



Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,66 Prozent auf 25 716,40 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,50 Prozent auf 2818,43 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,16 Prozent auf 7337,55 Zähler.

Die Fed wird voraussichtlich ihren abwartenden Kurs bestätigen. Angesichts einer sich abschwächenden Konjunktur hatte Notenbankchef Jerome Powell zuletzt ein "geduldiges" geldpolitisches Vorgehen in Aussicht gestellt. Einen Zinsschritt erwartet auf der Sitzung niemand. Fraglich ist aber, ob die anstehenden Zins- und Konjunkturprojektionen des geldpolitische Ausschusses die Tür für weitere Leitzinsanhebungen in diesem Jahr ganz schließen.

Negative Impulse lieferten Befürchtungen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China doch nicht so schnell beigelegt werden kann wie bislang erhofft. Denn vor einem möglichen Abkommen zwischen beiden Ländern soll es laut US-Regierungskreisen nächste Woche erst nochmal eine Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen geben. Zudem hat US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge eine "harte Linie" in den weiteren Gesprächen mit den Chinesen angekündigt.

Von Unternehmensseite zeigte sich der Mittwoch bislang relativ nachrichtenarm. Für Aufsehen sorgten die jüngsten Geschäftszahlen von Fedex , die der Logistikkonzern am Dienstag nach Handelsschluss veröffentlicht hatte. Fedex rechnet mit einem globalen Konjunkturabschwung und strich nach einem enttäuschenden Winterquartal seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr weiter zusammen. Die Aktien sackten zuletzt um knapp 5 Prozent ab.

Zu den positiven Ausreißern am Mittwoch gehörten die Twitter-Aktien , die sich nachrichtenlos um 2,5 Prozent befestigten. Mit einem Tageshoch von 32,34 Dollar erklommen sie zudem den höchsten Stand seit fast einem Monat./edh/nas