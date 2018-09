Aktien New York: Anleger halten sich vor Apple-Präsentation zurück

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich nach dem freundlichen Vortag am Mittwoch zunächst wenig bewegt bis schwächer gezeigt.



Angesichts des weiter schwelenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits und der wieder in den Fokus rückenden Geldpolitik hielten die Anleger ihr Pulver trocken. Zudem geriet die am Dienstag erholte Aktie des Markt-Schwergewichts Apple vor der Präsentation neuer Produkte etwas ins Straucheln.