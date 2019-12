Aktien New York: Anleger halten zu Wochenbeginn die Füße still

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der anhaltenden Spannungen mit Blick auf Zölle und Brexit haben sich die Anleger an der Wall Street zu Wochenbeginn zurückgehalten.



Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Montag kaum vom Fleck.

Der Dow Jones Industrial trat im frühen Handel mit minus 0,09 Prozent auf 27 990,55 Punkte nahezu auf der Stelle. Ende vergangener Woche hatte der US-Leitindex noch dank einer deutlich gestiegenen Beschäftigung in den USA mehr als einen Prozent dazugewonnen.

Der marktbreite S&P 500 stand am Montag 0,06 Prozent höher bei 3147,81 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,23 Prozent auf 8416,45 Punkte.

"Nach dem arbeitsmarktgetriebenen Anziehen der Märkte am Freitag war es wohl unausweichlich, dass der Wochenstart nun etwas langsamer verlaufen wird", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar. "So ist es denn nun auch gekommen, in einer Woche, die ganz im Zeichen der Geldpolitik, des Handelskrieges und der Parlamentswahl in Großbritannien steht."/la/fba