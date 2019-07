Aktien New York: Anleger bleiben zurückhaltend

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Wie bereits am Vortag haben die US-Aktienmärkte auch am Dienstag eine Atempause eingelegt.



Der Dow Jones Industrial erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch, notierte zuletzt aber nur 0,02 Prozent höher bei 27 363,49 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,04 Prozent auf 3013,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,07 Prozent auf 7961,27 Punkte.

Geprägt werden dürfte der Handelstag von einer Reihe neuer US-Konjunkturdaten und einigen Quartalszahlen von US-Unternehmen. So waren die Umsätze im Einzelhandel im Juni stärker gestiegen als erwartet. Die Preise importierter Güter waren im Juni so stark gefallen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Die Industrieproduktion stagnierte im Juni und die Kapazitätsauslastung der gesamten Industrie sank etwas. Die Lagerbestände wuchsen im Mai erwartungsgemäß. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hellte sich im Juli überraschend auf: Der NAHB-Hausmarktindex stieg leicht./edh/jha/