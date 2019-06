Aktien New York: Anleger bleiben im Boot - Blicke auf der Fed

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Hoffnungen auf eine expansivere Geldpolitik halten die Wall Street am Mittwoch auf solidem Kurs.



Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel leicht um 0,13 Prozent auf 26 500,51 Punkte vor. Er darf so mit einem Auge weiter auf seine bisherige Rekordmarke schielen, die mit 26 951 Zählern nur noch 1,7 Prozent entfernt liegt. Mehr Dynamik verhinderte jedoch das Abwarten der Anleger vor dem Zinsentscheid der Fed.

Als Stütze für die Märkte fungiert derzeit die Hoffnung, dass die US-Notenbank den Markt am Abend bei ihrem Zinsentscheid auf Leitzinssenkungen einstimmen wird. Die Spekulation auf eine gelockerte Geldpolitik ist seit einigen Tagen wieder zum Kurstreiber geworden, tags zuvor hatte es ähnliche Signale von der Europäischen Zentralbank (EZB) gegeben. Die Gewinne im Juni gehen hauptsächlich auf das Konto der Währungshüter. Der Dow hat in diesem Monat bislang fast 7 Prozent zugelegt.

Der marktbreite S&P 500 entwickelte sich mit einem moderaten Plus von 0,02 Prozent auf 2918,44 Punkte stabil. Die Technologiewerte jedoch zollten ihren besonders hohen Kursgewinnen der vergangenen Tage ein Stück weit ihren Tribut. Für deren Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,16 Prozent auf 7623,54 Punkte bergab./tih/fba