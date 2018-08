Aktien New York: Anleger an der Wall Street bleiben optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut.



Unterstützung komme von der guten Stimmung unter den Anlegern in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen, sagten Börsianer.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,62 Prozent auf 25 661,00 Punkte zu. Damit bewegt sich der US-Leitindex wieder auf dem Niveau von Ende Februar.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,42 Prozent auf 2862,30 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,44 Prozent auf 7471,82 Punkte hoch.

Der US-Aktienmarkt befinde sich derzeit in einem Tauziehen zwischen Politik und fundamentalen Faktoren, schrieb Marktstratege David Lebovitz vom Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management. Einerseits mahnten eskalierende Handelsspannungen und potenziell weitere Strafzölle zur Vorsicht. Andererseits unterstützten ein robustes Wirtschafts- und Gewinnwachstum weitere Kursanstiege bei Risikoanlagen. Nach Ansicht des Experten scheinen aber bislang die fundamentalen Faktoren die Oberhand zu haben, wie der seit Jahresbeginn positive Ertrag des S&P 500 zeige.

Die steigenden Ölpreise gaben derweil den Ölgesellschaften Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips Auftrieb. Deren Aktien stiegen um zwischen rund 1 und gut 2 Prozent. Denn inzwischen sind die umstrittenen Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran wieder in Kraft. Ziel ist es nach den Worten von Präsident Donald Trump, "maximalen wirtschaftlichen Druck" auf das ökonomisch angeschlagene Land auszuüben. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate mit Lieferung im September stieg auf knapp 70 US-Dollar je Barrel.

Einen Sprung von fast 7 Prozent nach oben machten die Anteilscheine von Tesla . Zunächst sorgte eine Meldung der "Financial Times" für Furore, wonach der saudi-arabische Staatsfonds bis zu 5 Prozent an dem Elektroautobauer halte. Dann wurde Börsianern zufolge ein angeblicher Tweet von Unternehmensgründer Elon Musk herumgereicht, wonach dieser erwäge, die Firma wieder von der Börse zu nehmen - wenn der Aktienkurs bei 420 US-Dollar stehe. Die Finanzierung des Deals sei gesichert.

Von Interesse war auch der Geschäftsbericht des kanadischen Salz- und Düngemittelherstellers Mosaic , der am Vorabend über sein zweites Quartal berichtet hatte. Die Papiere schnellten um mehr als 5 Prozent in die Höhe. Analyst Jonas Oxgaard vom US-Analysehaus Bernstein Research sprach von "starken Resultaten". Diese sollten seines Erachtens die Sorgen der Anleger mit Blick auf die in Brasilien neu erworbenen Geschäftsteile mildern.

Um sogar rund 22 Prozent schnellten die Papiere von Hertz Global Holdings in die Höhe. Die Anleger jubelten, weil der Autovermieter trotz des Preisdrucks und der nachlassenden Nachfrage mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht hatte. Im Kielwasser dessen gewannen die Aktien des Wettbewerbers Avis Budget Group rund 7 Prozent.