Aktien New York: Anleger in Kauflaune nach US-Wahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch von den Zwischenwahlen zum US-Kongress Auftrieb erhalten.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel auf dem höchsten Stand seit dem Absturz vor gut einem Monat und notierte zuletzt 0,70 Prozent höher bei 25 815,58 Punkten. Damit summiert sich das Dow-Plus seit dem Tief Ende Oktober nun bereits auf 7 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,91 Prozent auf 2780,53 Punkte nach oben. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte um 1,67 Prozent auf 7105,62 Punkte zu.

Während die Republikaner um Präsident Donald Trump die Mehrheit im Senat halten konnten, mussten sie das Repräsentantenhaus erstmals seit acht Jahren wieder an die Demokraten abgeben. Diese dürften Trump das Regieren erschweren, hierin sind sich die meisten Beobachter einig./edh/fba