Aktien New York: Anleger vor Fed-Zinsentscheid vorsichtig optimistisch

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der erwarteten Leitzinsanhebung in den USA herrscht verhaltener Optimismus an der Wall Street.



Gestützt von einer freundlichen Tendenz an den Rohstoffmärkten legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 20 877,87 Punkte zu. Aktuelle Konjunkturdaten blieben dabei ohne erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Beim Zinsentscheid am Abend wird auch mit Spannung auf die Pressekonferenz mit der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen geblickt.