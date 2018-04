Aktien New York: Anfangsgewinne verpuffen - mäßige Zahlen, steigende US-Renditen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag ihre Anfangsgewinne schnell abgegeben.



Neben durchwachsenen Unternehmenszahlen bremsten die weiter steigende Renditen für amerikanische Staatsanleihen und der anhaltend starke US-Dollar die Aktienkurse aus. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ist am Dienstag erstmals seit Anfang 2014 auf 3 Prozent geklettert.

Eine Stunde nach dem Börsenstart notierte der Dow Jones Industrial 0,10 Prozent im Minus bei 24 424,97 Punkten. Bereits zu Wochenbeginn hatte der US-Leitindex nach einem richtungslosen Handel knapp in der Verlustzone geschlossen, da die starke Landeswährung die Exportchancen der heimischen Unternehmen schmälert und steigende Renditen für amerikanische Staatsanleihen deren Attraktivität als Anlage im Vergleich zu Aktien begünstigen.