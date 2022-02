Aktien Moskau: Russischer Leitindex nach Vortagsrutsch etwas erholt

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Sorgen vor einem Krieg in der Ukraine haben unter den Anlegern an der russischen Börse am Dienstag etwas nachgelassen. Der RTS-Index , der zum Wochenstart um rund drei Prozent gefallen war, erholte sich in Moskau zuletzt um 1,42 Prozent auf 1446,41 Punkte.

Laut den Experten der niederländischen Bank ING wird die große Unruhe, die am Vortag wegen des Ukraine-Konflikts aufkam, neuerdings etwas gedämpft von Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der noch Verhandlungsspielraum sieht. Auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten gingen weiter, hieß es. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa wird am Dienstag in Moskau zu Gesprächen mit Wladimir Putin erwartet.

"Einerseits ist da die immer noch vorhandene Hoffnung, Putin könne den militärischen Druck an der Grenze zur Ukraine so verstärkt haben, um - ungeachtet der hohen finanziellen Kosten - bei Verhandlungen Entgegenkommen zu erzielen", hieß es vom Bankhaus Metzler. "Unseres Erachtens gibt es außer dem lauten Kriegsgetöse aus den USA bisher keine Hinweise darauf, dass Russland am Mittwoch einmarschieren wird", schrieben die Experten. Dennoch bleibe die Lage sehr undurchsichtig, mit sehr vielen Schlagzeilen und sehr aggressiver Rhetorik./tih/jha/