Aktien Moskau: Russischer Aktienmarkt bleibt unter Druck - Rubel fällt weiter

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Aktienmarkt hat am Dienstag seine Talfahrt fortgesetzt.



Nachdem die von den USA verhängten Sanktionen gegen Russland den RTSI Index zu Wochenbeginn um zeitweise mehr als 12 Prozent ins Minus gedrückt hatten, verlor das viel beachtete Börsenbarometer in Moskau bis zum Vormittag knapp 4 Prozent auf 1051,35 Punkte. Aktuell steht der Index auf dem Niveau von August 2017.

Als Belastung erwies sich nun, dass der russische Rubel weiter an Wert verlor. Unter den Schlusslichtern im Index büßten die Papiere des größten russischen Finanzinstituts Sberbank rund 6 Prozent ein.