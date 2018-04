Aktien Moskau: Kurseinbruch am russischen Aktienmarkt wegen US-Sanktionen

MOSKAU (dpa-AFX) - Von den USA verhängte Sanktionen haben am Montag für eine Massenflucht vom russischen Aktienmarkt gesorgt.



In Moskau brach der RTSI Index zur Mittagszeit um 9,5 Prozent auf 1119,18 Punkte ein. Damit zeichnet sich am russischen Aktienmarkt der größte Tagesverlust seit etwa vier Jahren ab. Im Tief hatte der RTSI sogar erstmals seit Juni 2017 wieder kurz unter der Marke von 1100 Punkten gestanden.

Als Grund für den Kursrutsch galten neuerliche Sanktionen der USA. Washington hatte am Freitag dutzende russische Geschäftsleute und Firmen, denen enge Verbindungen zum Kreml nachgesagt werden, auf eine schwarze Liste gesetzt. Begründet wurden die Maßnahmen mit dem "wachsenden Muster bösartiger Aktivitäten Russlands in der Welt". Betroffen sind einige der reichsten Oligarchen.

Zu den größten Verlierern im russischen Leitindex gehörten vor diesem Hintergrund am Montag zur Mittagszeit die Rusal-Aktien mit einem Kursrutsch um zuletzt fast ein Viertel. Der Aluminiumhersteller hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Sanktionen negativ auf das Geschäft auswirken könnten. Auch Milliardär Oleg Deripaska, der den größten Anteil an Rusal hält, wurde mit Strafmaßnahmen belegt.

Unter den bekannten Indexwerten erlitten ferner die Aktien des Nickel- und Palladiumförderers Norilsk Nickel einen heftigen Abschlag von mehr als 14 Prozent. Jene des Güterwaggon-Herstellers United Wagon waren unter den 30 Indexmitgliedern im RTSI derweil die einzigen, die sich mit einem moderaten Plus gegen den Markt stemmen konnten.

Die Turbulenzen erstreckten sich auch auf anderswo notierte Aktien: In London waren die Aktien von Evraz mit einem Kursrutsch um 15 Prozent das Schlusslicht im Leitindex FTSE 100 . Der zweitgrößte russische Stahlhersteller, an dem der Oligarch Roman Abramowitsch beteiligt ist, hat seinen Firmensitz und seine Notierung in der britischen Hauptstadt.