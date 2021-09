Aktien in Kalifornien: Nicht nur ein Land der technischen Disruption!

Die Pacific Ventures Group (OTC:PACV) ist bestrebt, ein aufstrebender Akteur in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu werden – von Eiscreme bis hin zu nicht standardisierten Rindfleischstücken und Meeresfrüchten. Mit einem Führungsteam, das über Erfahrungen in der Branche verfügt, hat sich das Unternehmen durch strategische Übernahmen neu positioniert, um mit Unternehmen wie US Food Holdings Corp (NYSE:USFD) und Sysco (NYSE:SYY) zu konkurrieren.