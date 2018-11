Aktien Italien: Hoffnung auf Fortschritte im Haushaltsstreit treibt Bankaktien

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

MAILAND (dpa-AFX) - Versöhnliche Töne im Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union und Italien haben den italienischen Leitindex FTSE MIB am Montagvormittag in die Höhe schnellen lassen.



Das Börsenberometer zog zuletzt um rund 3 Prozent an.

Grund für die gute Stimmung an der Börse in Mailand waren Aussagen des Stellvertretenden Ministerpräsidenten. Luigi Di Maio hatte gesagt, dass die Regierung das Budget-Defizit reduzieren könnte. Das sorgte auch bei italienischen Staatsanleihen für kräftige Kursgewinne. Die Renditen sanken kräftig.