Aktien: Ist jetzt die Zeit, Aktien von Xpeng, Palantir, Zoom oder DraftKings zu kaufen?

Eine der häufigsten Fragen, die Trader zu Aktien haben, ist “Warum bewegt es sich?”

Hier finden Sie die neuesten Nachrichten und Updates für Xpeng, Palantir, Zoom und DraftKings am Donnerstag.

Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) arbeitet an der Entwicklung spezieller Chips für autonomes Fahren und könnte diese Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf den Markt bringen, so ein Bericht von 36kr



