Aktien: Mit dem IBD Stock Screener auf der Jagd nach globalen Wachstumsaktien!

Der Aktienmarkt, und insbesondere Wachstumswerte, befinden sich in einer skurrilen Phase. Der Nasdaq hat bisher ein langsames Jahr hinter sich und steuert derzeit auf seinen ersten monatlichen Rückgang seit Oktober zu. Der S&P 500 hat sich im Monatsverlauf abgeflacht. Der Dow hat sich in diesem Jahr an die Spitze gesetzt und arbeitet an seinem vierten Monatsgewinn in Folge.

Es gibt also durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung